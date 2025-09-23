Наводив удари по аеродромах та енергооб’єктах: у Хмельницькому затримано агента ФСБ
Військова контррозвідка СБУ затримала в Хмельницькому 31-річного місцевого безробітного, який на замовлення окупантів наводив ракетно-дронові удари РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури в західному регіоні України.
Коригував удари ворога: що відомо
Як розповіли в СБУ, зрадник був завербований ворогом в Telegram-каналах, де він намагався знайти легкі заробітки.
Відразу два співробітники ФСБ ставили агенту різні завдання:
- один вимагав виявити і передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ;
- інший чекав координати опорних електропідстанцій, які окупанти планували знищити, щоб знеструмити регіон.
– Фігурант також збирав координати муніципальних установ і підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні автомобілі правоохоронців для їх можливого підриву в майбутньому, – йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ затримали агента, коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію.
У нього вилучено смартфон з доказами листування з окупантами, а також фото і відео українських об’єктів, які агент збирався відправити в ФСБ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.