Військова контррозвідка СБУ затримала в Хмельницькому 31-річного місцевого безробітного, який на замовлення окупантів наводив ракетно-дронові удари РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури в західному регіоні України.

Коригував удари ворога: що відомо

Як розповіли в СБУ, зрадник був завербований ворогом в Telegram-каналах, де він намагався знайти легкі заробітки.

Відразу два співробітники ФСБ ставили агенту різні завдання:

один вимагав виявити і передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ;

інший чекав координати опорних електропідстанцій, які окупанти планували знищити, щоб знеструмити регіон.

– Фігурант також збирав координати муніципальних установ і підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні автомобілі правоохоронців для їх можливого підриву в майбутньому, – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію.

У нього вилучено смартфон з доказами листування з окупантами, а також фото і відео українських об’єктів, які агент збирався відправити в ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

