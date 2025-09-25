Ночной обстрел Украины вызвал обесточивание отдельных участков железной дороги в Николаевской и Кировоградской областях.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Обесточение участков Укрзализныци 25 сентября: что известно

Из-за вражеских обстрелов сначала в укрытиях находились пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог и №8/7 Одесса – Харьков.

По этому же пути вскоре прошли пассажиры и бригады поездов №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса.

На все обесточенные участки Укрзализниця направила резервные тепловозы.

В настоящее время перевозчик выясняет повреждения.

Поезда, отмечают в Укрзализнице, будут задерживаться, но всех пассажиров обязательно довезут до места назначения.

Как ранее отмечал гендиректор компании Александр Перцовский, Россия с середины лета атаковала железнодорожные электроподстанции в среднем с помощью 6-7 дальнобойных дронов-камикадзе Шахед каждую ночь.

Он отметил, что в среднем, прерывание движения поездов из-за российских атак длится от шести до двенадцати часов.

При этом Перцовский заметил, что эксплуатация тепловозов, которые выпускают на замену электровозам, обходится Укрзализныце примерно в пять раз дороже за км.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах

