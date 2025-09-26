РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено залізницю, затримано потяги
В ніч на 26 вересня російська армія атакувала безпілотниками Одещину. Внаслідок атаки пошкоджено трансформатори одного з об’єктів транспортної інфраструктури.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на Одещину 26 вересня
Близько двох годин підрозділи ППО відбивали ворожу атаку, націлену на об’єкти цивільної інфраструктури Одещини.
– Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об’єктів транспортної інфраструктури. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, – повідомив Кіпер.
Він додав, що внаслідок дронової атаки люди не постраждали.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій тимчасово Укрзалізниця скасовувала рейси приміських поїздів Одещини.
Два приміських поїзди №6251 та №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна були зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом.
Наразі зі станції Іванівка є такі затримки: потяг №6251 – понад 3,5 години, потяг №6253 – понад 2 години.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.