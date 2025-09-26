В Кривом Роге полиция работает на месте убийства в Покровском районе. Предварительно, неизвестный совершил выстрелы в сторону мужчины, который скончался на месте от ранений.

Речь идет о президенте местной федерации самбо Евгении Понырке, сообщает Суспільне со ссылкой на источники.

Убийство Евгения Понырко в Кривом Роге

В Нацполиции Днепропетровской области подтвердили, что неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя в Покровском районе Кривого Рога.

От полученных ранений мужчина умер на месте. Известно, что еще один человек ранен, однако не уточняется, кто именно.

Сообщение в полицию поступило 26 сентября около 20:00 вечера.

По данному факту следователи открыли уголовное производство ч. 2 п. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, руководство Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области и Криворожского РУП и другие профильные службы.

Для розыска и задержания нападавшего в Днепропетровской области проводится специальная полицейская операция.

Фото: Криворожская Федерация Самбо

