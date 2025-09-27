Российские войска атаковали газовиков в Сумской области дроном во время аварийных работ.

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Корецкий о нападении на газовиков в Сумской области

По его словам, специалисты приехали на вызов после авиаудара, чтобы локализовать повреждения в газовых сетях, но во время работ враг навел дрон на служебный автомобиль.

Работники услышали приближение беспилотника и успели спрятаться, однако автомобиль был полностью уничтожен.

— Это терроризм в чистом виде, — подчеркнул Корецкий, добавив, что даже в прифронтовых регионах специалисты продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечивать людей газом.

По данным главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, вражеский дрон атаковал машину спасателей утром 26 сентября.

Кроме того, в результате ударов по Сумской области 26 сентября зафиксированы повреждения инфраструктуры, но жертв среди гражданских нет.

Фото: Сергей Корецкий

