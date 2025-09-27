Вибухи у Костянтинівці Донецької області прогриміли, коли ворог атакував місто ФАБ-250, FPV-дроном та артилерією.

Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Вибухи у Костянтинівці 27 вересня: що відомо

Унаслідок вибухів у Костянтинівці сьогодні постраждала цивільна інфраструктура та дістали поранення двоє мирних жителів.

За словами очільника МВА, ворог спершу завдав авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250 по житлових кварталах міста.

Внаслідок вибуху у Костянтинівці пошкоджень зазнали п’ять багатоповерхових будинків.

На щастя, від авіабомби обійшлося без жертв і поранених серед цивільного населення.

Пізніше, під час ворожої атаки FPV-дроном було поранено цивільну особу.

Людина дістала травми, перебуваючи в автомобілі, який зазнав пошкоджень на одній із вулиць міста.

Постраждалий самостійно звернувся по медичну допомогу до лікарні в Дружківці.

Також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії по житлових кварталах Костянтинівки.

Внаслідок цього була поранена ще одна цивільна особа.

Крім того, пошкоджено фасади трьох приватних будинків у місті.

Правоохоронці фіксують наслідки вибухів у Костянтинівці 27 вересня.

