Вибухи у Костянтинівці: поранено двох цивільних, пошкоджено житло
Вибухи у Костянтинівці Донецької області прогриміли, коли ворог атакував місто ФАБ-250, FPV-дроном та артилерією.
Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Вибухи у Костянтинівці 27 вересня: що відомо
Унаслідок вибухів у Костянтинівці сьогодні постраждала цивільна інфраструктура та дістали поранення двоє мирних жителів.
За словами очільника МВА, ворог спершу завдав авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250 по житлових кварталах міста.
Внаслідок вибуху у Костянтинівці пошкоджень зазнали п’ять багатоповерхових будинків.
На щастя, від авіабомби обійшлося без жертв і поранених серед цивільного населення.
Пізніше, під час ворожої атаки FPV-дроном було поранено цивільну особу.
Людина дістала травми, перебуваючи в автомобілі, який зазнав пошкоджень на одній із вулиць міста.
Постраждалий самостійно звернувся по медичну допомогу до лікарні в Дружківці.
Також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії по житлових кварталах Костянтинівки.
Внаслідок цього була поранена ще одна цивільна особа.
Крім того, пошкоджено фасади трьох приватних будинків у місті.
Правоохоронці фіксують наслідки вибухів у Костянтинівці 27 вересня.