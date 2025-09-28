Під час масованої комбінованої атаки РФ по Україні 28 вересня лунали вибухи в Київській області. Тут зафіксовано руйнування, пожежі, є поранені.

Вибухи в Київській області сьогодні, 28 вересня: наслідки атаки

Керівник Київської ОВА Микола Калашних розповів про наслідки атаки ворожих дронів та ракет на регіон.

За його словами, у Фастівському районі постраждали пʼятеро людей – працівники одного з підприємств хлібозаводу, на території якого виникла пожежа. Необхідна медична допомога надається на місці. Вогонь вдалося ліквідувати.

У Білій Церкві загорівся дах девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено шість автомобілів.

Тут у двох жінок – 56 та 47 років – гостра реакцію на стрес. Допомогу обом надали на місці. Пожежа наразі ліквідована.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Микола Калашник

