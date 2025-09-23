Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили командира воинской части из Ровно, который привлек подчиненных к строительству своего дома.

Подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями: что известно

Следствие установило, что офицер более полутора лет использовал труд трех военных (двух водителей и электрика) для ремонтных работ в своем доме на Львовщине.

На бумаге подчиненные оставались в части, поэтому государство продолжало выплачивать им деньги. Таким образом, из бюджета воинской части противоправно было потрачено более 1,3 млн грн.

17 сентября 2025 года, во время обысков на месте строительства, правоохранители обнаружили двух военных, которые выполняли работы.

Сейчас они вернулись к непосредственным служебным обязанностям, тогда как еще один “строитель” с июля уже служит в Сумской области.

Кроме того, были найдены грамоты, которые командир выписывал своим подчиненным за добросовестную службу, хотя на самом деле это были личные поручения.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершенное группой лиц в военное время.

В настоящее время задержанный находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,3 млн грн. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Источник : ГБР

