Непогода 30 сентября в Одессе привела к масштабным подтоплениям и значительным разрушениям городской инфраструктуры. По предварительной информации, в разных районах города пострадали 286 частных и 384 многоквартирных дома.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Ливень в Одессе 30 сентября: последствия

Наибольший ущерб стихия нанесла Киевскому району, где подтоплено 185 частных домов и 200 многоэтажек. Кроме того, значительные повреждения получили дороги и инженерные сети.

Оперативные штабы зафиксировали 782 обращения от одесситов о подтоплениях, поваленных деревьях, отключении электроэнергии и повреждении имущества. Больше всего сообщений поступило из Киевского района города – 465.

Коммунальные предприятия работают в усиленном режиме. Продолжается оценка ущерба и ликвидация последствий непогоды.

– Но прежде всего это трагедия. Трагедия для нашего города, где погибли люди. Мы не останемся в стороне и предоставим материальную помощь семьям, которые потеряли своих близких, – сказал Труханов.

Городской голова заявил, что на каждую семью, потерявшую родных, из бюджета города выделят по 100 тыс. грн.

Напомним, 30 сентября в течение семи часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков.

Это привело к подтоплению улиц и повреждению коммунальной инфраструктуры. В результате непогоды погибли девять человек, среди них один ребенок.

