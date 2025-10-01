В Одессе подтоплено почти 700 домов в результате непогоды: детали
Непогода 30 сентября в Одессе привела к масштабным подтоплениям и значительным разрушениям городской инфраструктуры. По предварительной информации, в разных районах города пострадали 286 частных и 384 многоквартирных дома.
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Ливень в Одессе 30 сентября: последствия
Наибольший ущерб стихия нанесла Киевскому району, где подтоплено 185 частных домов и 200 многоэтажек. Кроме того, значительные повреждения получили дороги и инженерные сети.
Оперативные штабы зафиксировали 782 обращения от одесситов о подтоплениях, поваленных деревьях, отключении электроэнергии и повреждении имущества. Больше всего сообщений поступило из Киевского района города – 465.
Коммунальные предприятия работают в усиленном режиме. Продолжается оценка ущерба и ликвидация последствий непогоды.
– Но прежде всего это трагедия. Трагедия для нашего города, где погибли люди. Мы не останемся в стороне и предоставим материальную помощь семьям, которые потеряли своих близких, – сказал Труханов.
Городской голова заявил, что на каждую семью, потерявшую родных, из бюджета города выделят по 100 тыс. грн.
Напомним, 30 сентября в течение семи часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков.
Это привело к подтоплению улиц и повреждению коммунальной инфраструктуры. В результате непогоды погибли девять человек, среди них один ребенок.