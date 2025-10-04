Российская армия в субботу, 4 октября, атаковала пассажирский поезд Шостка – Киев. В результате удара известно о как минимум восьми раненых.

Прокуратура Сумщины начала расследование по факту удара РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке.

РФ нанесла удар по поезду Шостка – Киев

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что россияне в субботу атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине около 11:50.

– Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре – по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры, – сообщил Григоров.

В Сумской прокуратуре сообщили, что по состоянию на 13:00 известно о ранении по меньшей мере 8 человек. Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее и.о. главы Шосткинской РВА Оксана Тарасюк в комментарии Суспільному сообщила, что в результате атаки РФ по поезду в Шостке пострадали около 30 человек.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что РФ дважды ударила по железнодорожному вокзалу в Шостке.

По его словам, первый удар пришелся по локомотиву пригородного поезда Терещинская — Новоград — Сиверский, а когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал — на этот раз целью стал электровоз поезда Киев — Шостка.

– Есть раненые среди пассажиров и работников Укрзализныци. Медицинские бригады уже доставили пострадавших в больницы и оказывают необходимую помощь. Остальные люди находятся в укрытиях под контролем спасателей и будут эвакуированы после завершения тревоги, — сообщил он.

В Укрзализныце сообщили, что среди пострадавших их сотрудница – кассирша пригородного поезда. Также среди пострадавших трое детей. Им оказывается помощь в медицинских учреждениях.

Реакция Зеленского на удар по поезду

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар беспилотником по поезду в Шостке.

Он отметил, что по предварительным данным, в месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры.

– Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность, – подчеркнул президент.

По его словам, разговоров уже недостаточно, нужны совместные действия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.

