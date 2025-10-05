В Москве загорелась территория ОЭЗ Технополис Москва, где находится ряд компаний производителей дронов.

Пожар на ОЭЗ Технополис Москва: что известно

5 октября на территории ОЭЗ Технополис Москва вспыхнул пожар. Над экономической зоной возвышается густой черный дым.

Известно, что здесь находится ряд компаний-производителей БпЛА, за что Технополис осенью 2023 года был внесен в санкционный список США.

Причины возгорания не сообщают. Также нет информации о последствиях пожара.

К слову, во временно оккупированной Феодосии в Крыму в понедельник, 29 сентября, произошел пожар в районе нефтебазы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

