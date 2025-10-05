Малиновская Ангелина, редактор ленты
Там находится ряд производителей БпЛА: горит ОЭЗ Технополис Москва
В Москве загорелась территория ОЭЗ Технополис Москва, где находится ряд компаний производителей дронов.
Пожар на ОЭЗ Технополис Москва: что известно
5 октября на территории ОЭЗ Технополис Москва вспыхнул пожар. Над экономической зоной возвышается густой черный дым.
Известно, что здесь находится ряд компаний-производителей БпЛА, за что Технополис осенью 2023 года был внесен в санкционный список США.
Причины возгорания не сообщают. Также нет информации о последствиях пожара.
К слову, во временно оккупированной Феодосии в Крыму в понедельник, 29 сентября, произошел пожар в районе нефтебазы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
