У Москві загорілась територія ОЕЗ Технополіс Москва, де знаходиться низка-компаній виробників дронів.

Пожежа на ОЕЗ Технополіс Москва: що відомо

5 жовтня на території ОЕЗ Технополіс Москва спалахнула пожежа. Над економічною зоною здіймається густий чорний дим.

Відомо, що у цьому місці знаходиться низка компаній-виробників БПЛА, за що Технополіс восени 2023 року був внесений у санкційний список США.

Зараз дивляться

Причини займання не повідомляють. Також немає інформації про наслідки пожежі.

До речі, у тимчасово окупованій Феодосії у Криму у понеділок, 29 вересня, сталася пожежа в районі нафтобази.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.