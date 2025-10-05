У Львові через атаку РФ пошкоджено храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ
У Львові у результаті комбінованої атаки Росії вночі 5 жовтня будівля храму Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви і приміщення недільної школи зазнали пошкоджень.
У Львові пошкоджено храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ
Під час обстрілу Львова внаслідок вибухової хвилі у храмі повилітали вікна, осколками було посічено стіни та дах святині.
– Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор відвідав храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вулиці Максимовича у Львові. Під час візиту владика оглянув руйнівні наслідки від удару ворожої ракети, завданого під час багатогодинного масованого обстрілу міста російськими ракетами та безпілотниками, – повідомили у Львівській Архиєпархії УГКЦ.
До того ж, повідомляється про значні руйнування дзвіниці — вона майже зруйнована. Крім того, сильно постраждали похоронна каплиця та приміщення недільної школи, які знаходяться на території парафії.
У свою чергу архиєпископ Ігор запевнив духовенство та парафіян у своїй молитовній близькості й підтримці, висловивши співпережиття та єдність у цьому випробуванні.
Нагадаємо, що вночі 5 жовтня РФ від початку повномасштабного вторгнення здійснила наймасштабнішу атаку на Львівщину, запустивши близько 163 повітряними цілями.
Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ