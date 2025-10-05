Ночью 5 октября РФ осуществила самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения на Львовскую область, запустив около 163 воздушных ударов.

Ночная атака на Львов 5 октября 2025 года: что известно

Атака на Львовскую область 5 октября стала самой масштабной с начала полномасштабной войны, в зону ответственности Воздушного командования Запад зашло около 163 воздушных целей. Предварительно РФ запустила по региону 140 Шахедов и 23 крылатые ракеты.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, значительную часть вражеских целей удалось уничтожить. К большому сожалению, в результате вражеской атаки погибли четыре человека, еще восемь – пострадали.

На данный момент известно, что больше всего пострадали Львов, а также Львовский и Стрыйский районы, сообщил в эфире телемарафона Єдині новини директор департамента гражданской защиты Львовской ОВА Игорь Туз. Попадания зафиксированы также в Дрогобычском и Шепетовском районах.

В Лапаевке повреждено около 10 частных домов. Погибли пять человек, трое человек сейчас в больнице. Им оказывается помощь.

— Цели ракет и Шахедов практически те же – жилые дома, больницы, гражданские промышленные объекты. Добавились только объекты газотранспортной инфраструктуры области, что особенно цинично в условиях похолодания и начала отопительного сезона, — подчеркнул он.

К тому же, Козицкий заверил, что никаких выбросов вредных веществ, кроме продуктов горения, не зафиксировано, в том числе и аммиака.

Напомним, что в ночь на 5 октября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В целом Россия применила 496 дронов и 53 ракеты.

