Вибухи у харкові пролунали у неділю, 5 жовтня, ввечері. Під час повітряної тривоги. Місто перебуває під атакою ворожих дронів.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 5 жовтня: які наслідки

– У Харкові вибухи – попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами, – написав Терехов.

Місцеві канали повідомляють, що у Харкові пролунало близько 10 вибухів. У кількох районах немає світла.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські окупанти масовано атакували Харків авіабомбами.

Про наслідки вибухів у Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, росіяни атакували місто дронами Молнія та Герань.

У наслідок влучань по Салтівському та Київському районах зафіксовані руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі.

Зокрема, були зафіксовані сильні загоряння в районі місцевого ринку та дачного кооперативу.

Щонайменше шестеро людей постраждали внаслідок атаки. Без загиблих.

