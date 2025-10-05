Вибухи у Харкові 5 жовтня: місто під атакою дронів, частково зникло світло
Вибухи у харкові пролунали у неділю, 5 жовтня, ввечері. Під час повітряної тривоги. Місто перебуває під атакою ворожих дронів.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові 5 жовтня: які наслідки
– У Харкові вибухи – попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами, – написав Терехов.
Місцеві канали повідомляють, що у Харкові пролунало близько 10 вибухів. У кількох районах немає світла.
Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські окупанти масовано атакували Харків авіабомбами.
Про наслідки вибухів у Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, росіяни атакували місто дронами Молнія та Герань.
У наслідок влучань по Салтівському та Київському районах зафіксовані руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі.
Зокрема, були зафіксовані сильні загоряння в районі місцевого ринку та дачного кооперативу.
Щонайменше шестеро людей постраждали внаслідок атаки. Без загиблих.