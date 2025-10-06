Сегодня, 6 октября, прогремел мощный взрыв в Херсоне. Воздушные силы предупреждали о запуске россиянами баллистики.

Взрыв в Херсоне сегодня, 6 октября: что известно

По данным мониторинговых каналов, которые отслеживают движение российских воздушных целей в нашем небе, баллистику россияне запустили с территории временно оккупированного Крыма.

Херсонские Telegram-каналы сообщают, что после прилета над городом поднялся столб черного дыма.

