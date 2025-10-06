Марта Бондаренко, редактор ленты
Мощный взрыв в Херсоне: враг запустил баллистику из Крыма
Сегодня, 6 октября, прогремел мощный взрыв в Херсоне. Воздушные силы предупреждали о запуске россиянами баллистики.
Взрыв в Херсоне сегодня, 6 октября: что известно
По данным мониторинговых каналов, которые отслеживают движение российских воздушных целей в нашем небе, баллистику россияне запустили с территории временно оккупированного Крыма.
Херсонские Telegram-каналы сообщают, что после прилета над городом поднялся столб черного дыма.
