Сьогодні, 6 жовтня, пролунав потужний вибух у Херсоні. Повітряні сили попереджали про запуск росіянами балістики.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Вибух у Херсоні сьогодні, 6 жовтня: що відомо

За даними моніторингових каналів, які відстежують рух російських повітряних цілей в нашому небі, балістику росіяни запустили з території тимчасово окупованого Криму.

Зараз дивляться

Херсонські Telegram-канали повідомляють, що після прильоту над містом піднявся стовп чорного диму.

Telegram-канал Кримський вітер дізнався, що російські військові запустили балістичну ракету біля села Красновка Сімферопольського району.

Нагадаємо, що близько сьомої ранку Дніпровський район Херсона потрапив під російський обстріл. Поранення дістав 64-річний чоловік. Поліціянти його відвезли до лікарні. У чоловіка мінно-вибухова травма та відкритий перелом правого стегна.

Згодом до лікарні поліція доставила 70-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою та пораненнями. Його госпіталізовано.

Також зранку росіяни масовано обстріляли два села – Чорнобаївку та Степанівку. Попередньо відомо, що у Чорнобаївці поранення дістали дві жінки та 18-річна дівчина. У Степанівці від ворожого обстрілу загинула 69-річна жінка. Також поранення дістала ціла сім’я: дві дівчинки, мама і тато. Всі у лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 321-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.