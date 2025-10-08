РФ нанесла второй удар по объекту ДТЭК за сутки, в результате чего оборудование вышло из лада.

Россия второй раз за сутки ударила по объекту ДТЭК

Россия атаковала фабрику в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций. При ударе дежурные работники были в укрытии, поэтому никто не пострадал, сообщила ДТЭК.

– Это уже третья масштабная атака по этой фабрике за полтора месяца. Оборудование в негодном состоянии, говорится в сообщении.

Работу предприятия пришлось законсервировать, а работников снабдили работой на других предприятиях ДТЭК.

Напомним, что сегодня, 8 октября, российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под атаку оказалась теплоэлектростанция ДТЭК.

В результате атаки РФ было серьезно повреждено оборудование станции и ранены сотрудники.

