Другий об’єкт за добу: РФ атакувала вугільну фабрику ДТЕК на Донеччині
РФ завдала другогу удару по об’єкту ДТЕК за добу, внаслідок чого обладнання вийшло з ладу.
Росія вдруге за добу вдарила по об’єкту ДТЕК
Росія атакувала фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті, тож ніхто не постраждав, повідомила ДТЕК.
– Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. Обладнання в непридатному стані, – йдеться у повідомленні.
Роботу підприємства довелося законсервувати, а працівників забезпечили роботою на інших підприємствах ДТЕК.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 жовтня, російські війська завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під атаку опинилась теплоелектростанція ДТЕК.
У результаті російської атаки серйозно пошкоджено обладнання станції та поранені співробітники.