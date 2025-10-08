Российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под атаку попала теплоэлектростанция ДТЭК.

Удар по ДТЭК 8 октября

Как сообщили в компании, в результате обстрела ранены два энергетика.

– По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно предоставлена ​​вся необходимая помощь, – говорится в сообщении.

Также в результате российской атаки серьезно повреждено оборудование станции.

В настоящее время энергетики работают над устранением последствий.

Компания напомнила, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подвергались российским атакам более 200 раз.

Напомним, накануне противник атаковал энергетическую инфраструктуру в Прилуках Черниговской области.

В результате удара поврежден один из энергетических объектов. Без электроснабжения одномоментно осталось более 61 тысячи абонентов.

