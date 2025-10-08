Россия атаковала ТЭС ДТЭК: ранены два энергетика, повреждено оборудование
Российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под атаку попала теплоэлектростанция ДТЭК.
Удар по ДТЭК 8 октября
Как сообщили в компании, в результате обстрела ранены два энергетика.
– По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно предоставлена вся необходимая помощь, – говорится в сообщении.
Также в результате российской атаки серьезно повреждено оборудование станции.
В настоящее время энергетики работают над устранением последствий.
Компания напомнила, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подвергались российским атакам более 200 раз.
Напомним, накануне противник атаковал энергетическую инфраструктуру в Прилуках Черниговской области.
В результате удара поврежден один из энергетических объектов. Без электроснабжения одномоментно осталось более 61 тысячи абонентов.