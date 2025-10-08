Російські війська завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під атаку потрапила теплоелектростанція ДТЕК.

Удар по ДТЕК 8 жовтня

Як повідомили в компанії, унаслідок обстрілу поранено двох енергетиків.

– За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Також у результаті російської атаки серйозно пошкоджено обладнання станції.

Нині енергетики працюють над усуненням наслідків.

Компанія нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК зазнавали російських атак понад 200 разів.

Нагадаємо, напередодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Прилуках Чернігівської області.

Внаслідок удару пошкоджено один з енергетичних об’єктів. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів.

