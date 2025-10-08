Взрывы в Сумской области прогремели в ночь на 8 октября. Пострадала семья.

Вражеский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской общины, сообщил глава ОВА Олег Григоров.

Последствия взрывов в Сумской области

В результате взрывов 8 октября в Краснопольской общине пострадала семья.

В тяжелом состоянии 4-летняя девочка. Ее, маму и бабушку госпитализировали.

– 56-летняя и 25-летняя женщины и 4-летняя девочка получили травмы в результате удара беспилотником. У ребенка тяжелые ожоги. Врачи борются за ее жизнь, решается вопрос о транспортировке в Охматдет. Сил, выдержки и быстрого выздоровления всей семье, – сообщил Григоров.

Напомним, накануне 7 октября российская армия атаковала Сумскую общину ударными беспилотниками.

Враг попал в объект критической инфраструктуры, в области были частичные отключения электроэнергии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 323-е сутки.

