Массированная атака на Киев 10 октября: 12 пострадавших, левый берег без света
В ночь на 10 октября Российская Федерация массированно атаковала Киев дронами и ракетами.
Россияне нанесли удары по жилым районам и объектам критической гражданской инфраструктуры столицы.
В результате ударов пострадали 12 человек, восемь из них находятся в больницах.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киев 10 октября: что известно
Во время атаки на Киев сегодня в Печерском районе столицы обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоэтажный жилой дом, вызвав возгорание на нескольких этажах.
Пожар оперативно ликвидировали. Однако на этой локации пострадали 11 человек.
В Голосеевском районе зафиксированы повреждения фасада и окон на пятом этаже десятиэтажного дома, а также возгорание автомобилей во дворе.
В Деснянском и Подольском районах обломки сбитых ракет упали на открытые территории возле поликлиник и других объектов.
Кроме того, в результате атаки на Киев без электроснабжения и частично без воды оказался Левый берег.
Из-за сложной ситуации с электроэнергией после атаки на Киев 10 октября внесены изменения в работу киевского метрополитена.
Из-за отсутствия электропитания временно не работают некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты.
Как сообщил глава КГГА, на данный момент без электроснабжения находятся более 5,8 тыс. жилых домов.
По его словам, ситуация с электро- и водоснабжением сложная. В частности, на Правом берегу Киева нет света и воды в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах.
— В других районах есть отдельные очаги отключений. Фиксируем снижение давления в водопроводных сетях почти повсеместно, — добавил Тимур Ткаченко.
Также ограничено движение поездов на некоторых участках из-за ремонтных работ и проверки сетей.
Кроме того, из-за обесточивания сети не будут работать часть троллейбусных и трамвайных маршрутов.
По сообщению Киевпастранса, для сообщения запущены автобусы:
- №37ТР – от ул. Милославской до ст. м. Лесная;
- №28Т — от площади Дарницы до ул. Милославской;
- №30ТР — от ул. Милославской до ст. м. Почайна;
- №8Т – от площади Дарницы до ст. м. Позняки, дублируя движение трамвая №8.
Кроме того, увеличено количество автобусов №114 и №50ТР.
Также, в результате ночной атаки на Киев 10 октября школы и детские сады Левого берега, а также часть учреждений в других районах столицы работают в режиме Пунктов несокрушимости, предоставляя временное убежище и помощь пострадавшим.
В целом во время атаки на Киев сегодня ночью пострадали 12 человек.
Восемь из них находятся в больницах. Четверо получают помощь амбулаторно.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что все необходимые службы задействованы для ликвидации последствий атаки и восстановления нормального функционирования городской инфраструктуры.
Фото: Тимур Ткаченко