В ночь на 10 октября Российская Федерация массированно атаковала Киев дронами и ракетами.

Россияне нанесли удары по жилым районам и объектам критической гражданской инфраструктуры столицы.

В результате ударов пострадали 12 человек, восемь из них находятся в больницах.

Сейчас смотрят

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киев 10 октября: что известно

Во время атаки на Киев сегодня в Печерском районе столицы обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоэтажный жилой дом, вызвав возгорание на нескольких этажах.

Пожар оперативно ликвидировали. Однако на этой локации пострадали 11 человек.

В Голосеевском районе зафиксированы повреждения фасада и окон на пятом этаже десятиэтажного дома, а также возгорание автомобилей во дворе.

В Деснянском и Подольском районах обломки сбитых ракет упали на открытые территории возле поликлиник и других объектов.

Кроме того, в результате атаки на Киев без электроснабжения и частично без воды оказался Левый берег.

Из-за сложной ситуации с электроэнергией после атаки на Киев 10 октября внесены изменения в работу киевского метрополитена.

Из-за отсутствия электропитания временно не работают некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты.

Как сообщил глава КГГА, на данный момент без электроснабжения находятся более 5,8 тыс. жилых домов.

По его словам, ситуация с электро- и водоснабжением сложная. В частности, на Правом берегу Киева нет света и воды в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах.

— В других районах есть отдельные очаги отключений. Фиксируем снижение давления в водопроводных сетях почти повсеместно, — добавил Тимур Ткаченко.

Также ограничено движение поездов на некоторых участках из-за ремонтных работ и проверки сетей.

Кроме того, из-за обесточивания сети не будут работать часть троллейбусных и трамвайных маршрутов.

По сообщению Киевпастранса, для сообщения запущены автобусы:

№37ТР – от ул. Милославской до ст. м. Лесная;

№28Т — от площади Дарницы до ул. Милославской;

№30ТР — от ул. Милославской до ст. м. Почайна;

№8Т – от площади Дарницы до ст. м. Позняки, дублируя движение трамвая №8.

Кроме того, увеличено количество автобусов №114 и №50ТР.

Также, в результате ночной атаки на Киев 10 октября школы и детские сады Левого берега, а также часть учреждений в других районах столицы работают в режиме Пунктов несокрушимости, предоставляя временное убежище и помощь пострадавшим.

В целом во время атаки на Киев сегодня ночью пострадали 12 человек.

Восемь из них находятся в больницах. Четверо получают помощь амбулаторно.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что все необходимые службы задействованы для ликвидации последствий атаки и восстановления нормального функционирования городской инфраструктуры.

Фото: Тимур Ткаченко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.