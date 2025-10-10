Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Изменения в работе метро Киева 10 октября: между какими станциями не курсируют поезда
В работе метро Киева сегодня, 10 октября, фиксируются изменения из-за сложной энергетической ситуации в результате ночной атаки.
Метро Киева: что известно об изменениях в работе 10 октября
Утром 10 октября на красной линии метро Киева движение поездов осуществляется от станции Академгородок до Лесной, время ожидания поезда – шесть минут.
В целом красная и синяя линии метро работают в обычном режиме.
Зеленая линия осуществляет перевозку пассажиров между станциями Сырец – Выдубичи.
Между станциями Славутич – Красный хутор поезда не курсируют.
В случае воздушной тревоги все подземные станции будут работать как укрытия.
