Во время утренних взрывов в Каневе поврежден многоэтажный дом, есть травмированные.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Каневе сегодня, 10 октября: что известно

В Черкасской области трижды в течение ночи срабатывали сирены.

Силы противовоздушной обороны обезвредили восемь российских беспилотников, а также крылатую ракету.

Именно обломками последней во время взрывов в Каневе повреждена многоэтажка.

Помощь медиков понадобилась трем людям.

Также, добавляет Игорь Табурец, враг целился по критической инфраструктуре.

Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС.

Все необходимые службы работают.

Более подробную информацию глава ОВА пообещал предоставить позже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

