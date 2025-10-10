Під час ранкових вибухів у Каневі пошкоджено багатоповерхівку, є травмовані.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи в Каневі сьогодні, 10 жовтня: що відомо

У Черкаській області тричі протягом ночі спрацьовували сирени.

Сили протиповітряної оборони знешкодили вісім російських безпілотників, а також крилату ракету.

Саме уламками останньої під час вибухів у Каневі пошкоджено багатоповерхівку.

Допомога медиків знадобилася трьом людям.

Також, додає Ігор Табурець, ворог цілив по критичній інфраструктурі.

Наразі перекрито рух греблею ГЕС.

Усі необхідні служби працюють.

Більше деталей очільник ОВА пообіцяв надати згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

