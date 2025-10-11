Армия РФ атаковала ударными дронами бригаду АО Черниговоблэнерго вечером 10 октября около 22:20 в районе села Жадово Семеновской общины Черниговской области.

В результате атаки известно о двух погибших.

РФ нанесла удар по бригаде АО Черниговоблэнерго

В Черниговоблэнерго сначала сообщили об одном погибшем и еще четырех работниках, которых доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести. Отмечалось, что один человек был в очень тяжелом состоянии.

Сейчас смотрят

В компании расценивают атаку на своих сотрудников как очередное страшное и циничное преступление РФ против мирного населения.

– Это настоящий шок и большое горе для всей компании – впервые за все время полномасштабного вторжения наш работник погибает прямо во время выполнения своих служебных обязанностей, – подчеркнули в облэнерго.

Глава ОВА Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что было два удара дроном. Повторно россияне атаковали во время ликвидации последствий, поразив другой автомобиль предприятия.

Россияне также обстреляли местную пожарную команду, которая прибыла на помощь. Впоследствии он сообщил, что в больнице скончался тяжело раненый работник облэнерго.

Число погибших в результате целенаправленного удара россиян по работникам облэнерго возросло до двух человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 326-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.