Армия РФ атаковала ударными дронами бригаду АО Черниговоблэнерго вечером 10 октября около 22:20 в районе села Жадово Семеновской общины Черниговской области.

В результате атаки известно о двух погибших.

РФ нанесла удар по бригаде АО Черниговоблэнерго

В Черниговоблэнерго сначала сообщили об одном погибшем и еще четырех работниках, которых доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести. Отмечалось, что один человек был в очень тяжелом состоянии.

В компании расценивают атаку на своих сотрудников как очередное страшное и циничное преступление РФ против мирного населения.

– Это настоящий шок и большое горе для всей компании – впервые за все время полномасштабного вторжения наш работник погибает прямо во время выполнения своих служебных обязанностей, – подчеркнули в облэнерго.

Глава ОВА Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что было два удара дроном. Повторно россияне атаковали во время ликвидации последствий, поразив другой автомобиль предприятия.

Фото: ГСЧС

Россияне также обстреляли местную пожарную команду, которая прибыла на помощь. Впоследствии он сообщил, что в больнице скончался тяжело раненый работник облэнерго.

Число погибших в результате целенаправленного удара россиян по работникам облэнерго возросло до двух человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 326-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

