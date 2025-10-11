Армія РФ атакувала ударними дронами бригаду АТ Чернігівобленерго увечері 10 жовтня близько 22:20 у районі села Жадове Семенівської громади Чернігівської області.

Внаслідок атаки відомо про двох загиблих.

РФ вдарила по бригаді АТ Чернігівобленерго

У Чернігівобленерго спершу повідомили про одного загиблого та ще чотирьох працівників, яких доставили до лікарні з пораненнями різного ступеню важкості. Зазначалося, що одна людина була у дуже важкому стані.

У компанії розцінюють атаку на своїх співробітників як черговий страшний і цинічний злочин РФ проти мирного населення.

– Це справжній шок і велике горе для всієї компанії – вперше за весь час повномасштабного вторгнення наш працівник гине просто під час виконання своїх службових обов’язків, – наголосили в обленерго.

Голова ОВА Чернігівщини В’ячеслав Чаус повідомив, що було два удари дроном. Повторно росіяни атакували під час ліквідації наслідків, уразивши інший автомобіль підприємства.

Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу. Згодом він повідомив, що у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго.

Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по працівниках обленерго зросла до двох осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 326-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

