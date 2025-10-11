Армія РФ атакувала ударними дронами бригаду АТ Чернігівобленерго увечері 10 жовтня близько 22:20 у районі села Жадове Семенівської громади Чернігівської області.

Внаслідок атаки відомо про двох загиблих.

РФ вдарила по бригаді АТ Чернігівобленерго

У Чернігівобленерго спершу повідомили про одного загиблого та ще чотирьох працівників, яких доставили до лікарні з пораненнями різного ступеню важкості. Зазначалося, що одна людина була у дуже важкому стані.

У компанії розцінюють атаку на своїх співробітників як черговий страшний і цинічний злочин РФ проти мирного населення.

– Це справжній шок і велике горе для всієї компанії – вперше за весь час повномасштабного вторгнення наш працівник гине просто під час виконання своїх службових обов’язків, – наголосили в обленерго.

Голова ОВА Чернігівщини В’ячеслав Чаус повідомив, що було два удари дроном. Повторно росіяни атакували під час ліквідації наслідків, уразивши інший автомобіль підприємства.

удар дрона

Фото: ДСНС

Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу. Згодом він повідомив, що у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго.

Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по працівниках обленерго зросла до двох осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 326-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

війна в Україні

