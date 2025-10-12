Вибухи в Чугуєві: РФ атакувала навчальний заклад, дитина серед постраждалих
Четверо дорослих та одна дитина постраждали під час нічних вибухів у Чугуєві Харківської області, що стали наслідком дронової атаки РФ.
Про це повідомили у прокуратурі Харківської області та Міністерстві внутрішніх справ України.
Вибухи в Чугуєві 12 жовтня: що відомо
Вибухи в Чугуєві сьогодні, 12 жовтня, пролунали близько 01:00.
У той час війська РФ здійснили чергову атаку на місто, застосувавши чотири ударні безпілотники, попередньо типу Герань-2.
Один із дронів влучив у будівлю навчального закладу.
Вибуховою хвилею вибито скло у вікнах і дверях, пошкоджено фасад та покрівлю приміщення.
На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Також унаслідок вибухів у Чугуєві пошкоджено кілька багатоквартирних будинків поруч — у них вибито вікна та частково пошкоджено стіни.
Крім того, зафіксовано пошкодження легкових автомобілів, які стояли неподалік епіцентру вибуху.
Унаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро людей, серед них 12-річна дівчинка, жінки 59 і 78 років та чоловіки 54 і 69 років.
За попередньою інформацією, усі вони зазнали гострої стресової реакції.
Фото: Харківська обласна прокуратура