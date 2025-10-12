Четверо дорослих та одна дитина постраждали під час нічних вибухів у Чугуєві Харківської області, що стали наслідком дронової атаки РФ.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області та Міністерстві внутрішніх справ України.

Вибухи в Чугуєві 12 жовтня: що відомо

Вибухи в Чугуєві сьогодні, 12 жовтня, пролунали близько 01:00.

У той час війська РФ здійснили чергову атаку на місто, застосувавши чотири ударні безпілотники, попередньо типу Герань-2.

Один із дронів влучив у будівлю навчального закладу.

Вибуховою хвилею вибито скло у вікнах і дверях, пошкоджено фасад та покрівлю приміщення.

На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Також унаслідок вибухів у Чугуєві пошкоджено кілька багатоквартирних будинків поруч — у них вибито вікна та частково пошкоджено стіни.

Крім того, зафіксовано пошкодження легкових автомобілів, які стояли неподалік епіцентру вибуху.

Унаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро людей, серед них 12-річна дівчинка, жінки 59 і 78 років та чоловіки 54 і 69 років.

За попередньою інформацією, усі вони зазнали гострої стресової реакції.

Фото: Харківська обласна прокуратура

