РФ атаковала дронами Кировоградскую область: без света пять населенных пунктов
Российская армия атаковала Кировоградскую область, в результате чего повреждены объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в своем Telegram-канале утром 14 октября.
Атака на Кировоградскую область 14 октября
Под атакой в регионе на этот раз оказались Долинская и Новопражская общины, где зафиксировали повреждения.
– Предварительно – без жертв. Есть повреждения зданий. Без света пять населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают, – сообщил глава ОГА.
Отметим, что Воздушные силы ВСУ ночью предупреждали о движении вражеских беспилотников с востока Кировоградской области курсом на север.
В ГСЧС добавили, что на данный момент все пожары ликвидированы. К ликвидации последствий обстрела были привлечены 34 спасателя и семь единиц техники ГСЧС Кировоградской области, а также местная пожарная команда одной из общин.
Также Укрзализныця сообщила об изменениях в движении пригородных поездов в эти сутки из-за атаки РФ по Кировоградской области.
По измененному маршруту будут курсировать (без заезда на станцию Тимково):
- №6035/6036 Помощная — Долинская (вместо Помощная — Знаменка).
- №6041 Долинская — Помощная.
- №6466/6455 Высунь — Пятихатки (вместо Тимково — Пятихатки).
- №6487 Кривой Рог — Высунь (вместо Кривой Рог — Тимково).
- №6488 Высунь — Кривой Рог (вместо Тимково — Кривой Рог)
Также сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградщины:
- №6039 Долинская — Тимково.
- №6040 Тимково — Долинская.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 329-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.