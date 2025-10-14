Российская армия атаковала Кировоградскую область, в результате чего повреждены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в своем Telegram-канале утром 14 октября.

Атака на Кировоградскую область 14 октября

Под атакой в регионе на этот раз оказались Долинская и Новопражская общины, где зафиксировали повреждения.

– Предварительно – без жертв. Есть повреждения зданий. Без света пять населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают, – сообщил глава ОГА.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ ночью предупреждали о движении вражеских беспилотников с востока Кировоградской области курсом на север.

В ГСЧС добавили, что на данный момент все пожары ликвидированы. К ликвидации последствий обстрела были привлечены 34 спасателя и семь единиц техники ГСЧС Кировоградской области, а также местная пожарная команда одной из общин.

Также Укрзализныця сообщила об изменениях в движении пригородных поездов в эти сутки из-за атаки РФ по Кировоградской области.

По измененному маршруту будут курсировать (без заезда на станцию Тимково):

№6035/6036 Помощная — Долинская (вместо Помощная — Знаменка).

№6041 Долинская — Помощная.

№6466/6455 Высунь — Пятихатки (вместо Тимково — Пятихатки).

№6487 Кривой Рог — Высунь (вместо Кривой Рог — Тимково).

№6488 Высунь — Кривой Рог (вместо Тимково — Кривой Рог)

Также сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградщины:

№6039 Долинская — Тимково.

№6040 Тимково — Долинская.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 329-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

