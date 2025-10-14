В ночь на 14 октября Россия атаковала ударными беспилотниками Харьков и Сумы.

Бойцы Азова сорвали механизированный штурм россиян под Добропольем.

ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, взятых в плен во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. А сборная Украины по футболу одержала победу над Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 14 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Харькове и Сумах

Вечером 14 октября в Харькове прогремели мощные взрывы – враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по городу.

Под ударом оказался Слободской район, также зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что было попадание по территории медицинского учреждения – предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений. Всех 57 пациентов перевели в другое лечебное учреждение.

Ночью также сообщали о взрывах в Сумах. Перед этим Воздушные силы предупреждали о БПЛА в направлении города.

Бойцы Азова отбили штурм россиян возле Доброполья

Бойцы 1-го корпуса НГУ Азов отбили очередную попытку штурма армии РФ возле Доброполья на Очеретином направлении.

Российские войска пытались прорвать оборону Сил обороны в направлении Мирнограда и Разино, сосредоточив главный удар на селе Шаховое.

Для атаки оккупанты привлекли 16 единиц тяжелой бронетехники, в частности танки, БМП и МТЛБ. Благодаря слаженным действиям азовцев враг был остановлен: уничтожено 9 БМП, 4 бронетранспортера, 3 танка, 3 мотоцикла и ликвидировано 78 российских военных.

ХАМАС передал Израилю 20 заложников

ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года, и передал Израилю четыре гроба с телами погибших.

По данным армии Израиля, все живые заложники были доставлены в сектор Газа представителями Красного Креста.

В то же время, по информации израильских военных, ХАМАС должен вернуть еще 24 тела погибших заложников. В рамках договоренностей Израиль освободил около 2 тыс. палестинских заключенных.

Украина обыграла Азербайджан в отборе на ЧМ-2026

Сборная Украины обыграла Азербайджан в отборе на ЧМ-2026 по футболу со счетом 2:1.

Голами отметились Олег Гуцуляк и Руслан Малиновский, в то же время гол азербайджанцев произошел после автогола Виталия Миколенко.

После четырех матчей в группе D Украина имеет 7 очков и занимает второе место, уступая Франции (10). У третьей Исландии 4 очка, Азербайджан последний с одним баллом.

