События ночи 14 октября: взрывы в Харькове и Сумах, отражен штурм оккупантов возле Доброполья
В ночь на 14 октября Россия атаковала ударными беспилотниками Харьков и Сумы.
Бойцы Азова сорвали механизированный штурм россиян под Добропольем.
ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, взятых в плен во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. А сборная Украины по футболу одержала победу над Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 14 октября – в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Харькове и Сумах
- Бойцы Азова отбили штурм россиян возле Доброполья
- ХАМАС передал Израилю 20 заложников
- Сборная Украины обыграла Азербайджан в отборе на ЧМ-2026
Взрывы в Харькове и Сумах
Вечером 14 октября в Харькове прогремели мощные взрывы – враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по городу.
Под ударом оказался Слободской район, также зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что было попадание по территории медицинского учреждения – предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений. Всех 57 пациентов перевели в другое лечебное учреждение.
Ночью также сообщали о взрывах в Сумах. Перед этим Воздушные силы предупреждали о БПЛА в направлении города.
Бойцы Азова отбили штурм россиян возле Доброполья
Бойцы 1-го корпуса НГУ Азов отбили очередную попытку штурма армии РФ возле Доброполья на Очеретином направлении.
Российские войска пытались прорвать оборону Сил обороны в направлении Мирнограда и Разино, сосредоточив главный удар на селе Шаховое.
Для атаки оккупанты привлекли 16 единиц тяжелой бронетехники, в частности танки, БМП и МТЛБ. Благодаря слаженным действиям азовцев враг был остановлен: уничтожено 9 БМП, 4 бронетранспортера, 3 танка, 3 мотоцикла и ликвидировано 78 российских военных.
ХАМАС передал Израилю 20 заложников
ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года, и передал Израилю четыре гроба с телами погибших.
По данным армии Израиля, все живые заложники были доставлены в сектор Газа представителями Красного Креста.
В то же время, по информации израильских военных, ХАМАС должен вернуть еще 24 тела погибших заложников. В рамках договоренностей Израиль освободил около 2 тыс. палестинских заключенных.
Украина обыграла Азербайджан в отборе на ЧМ-2026
Сборная Украины обыграла Азербайджан в отборе на ЧМ-2026 по футболу со счетом 2:1.
Голами отметились Олег Гуцуляк и Руслан Малиновский, в то же время гол азербайджанцев произошел после автогола Виталия Миколенко.
После четырех матчей в группе D Украина имеет 7 очков и занимает второе место, уступая Франции (10). У третьей Исландии 4 очка, Азербайджан последний с одним баллом.