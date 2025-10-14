РФ атакувала дронами Кіровоградщину: без світла п’ять населених пунктів
Російська армія атакувала Кіровоградську область, внаслідок чого пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі зранку 14 жовтня.
Атака на Кіровоградщину 14 жовтня
Під атакою у регіоні цього разу опинилися Долинська та Новопразька громади, де зафіксували пошкодження.
– Попередньо – без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла п’ять населених пунктів. На обʼєктах пожежі ліквідовані. Всі служби працюють, – поінформував голова ОВА.
Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ уночі попереджали про рух ворожих безпілотників зі сходу Кіровоградщини курсом на північ.
У ДСНС додали, що наразі усі пожежі ліквідовано. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 34 рятувальники та сім одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини, а також місцева пожежна команда однієї з громад.
Також Укрзалізниця повідомила про зміни у русі приміських поїздів на цю добу через атаку РФ по Кіровоградщині.
За змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсуватимуть:
- №6035/6036 Помічна — Долинська (замість Помічна — Знамʼянка).
- №6041 Долинська — Помічна.
- №6466/6455 Висунь — П’ятихатки (замість Тимкове — Пʼятихатки).
- №6487 Кривий Ріг — Висунь (замість Кривий Ріг — Тимкове).
- №6488 Висунь — Кривий Ріг (замість Тимкове — Кривий Ріг).
Також сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградщини:
- №6039 Долинська — Тимкове.
- №6040 Тимкове — Долинська.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 329-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.