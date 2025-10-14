На Одещині поліція та Служба безпеки України затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП на хабарі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 14 жовтня.

Затримано начальника ТЦК та СП на хабарі

За даними слідства, начальник відділу одного з РТЦК та СП вимагав від громадянина $2 тис. за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі та надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Посадовець також заявляв, що без передання коштів вирішення питання буде неможливим.

Правоохоронці затримали посадовця у середмісті Одеси після одержання ним двома частинами обумовленої суми.

Як речові докази було вилучено гроші, документацію та інші речі.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи прохання про неї за дії в інтересах того, хто надає вигоду, із використанням службового становища та вимаганням.

За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство у цій справі триває.

