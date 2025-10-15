Ночью 15 октября армия РФ атаковала одну из ТЭЦ группы Нафтогаз.

Об этом сообщил глава правления компании Сергей Корецкий.

Что известно об ударе РФ по ТЭЦ Нафтогаза

По словам Корецкого, в течение последней недели Россия трижды наносила массированные удары по газовой инфраструктуре Украины. 15 октября под вражескими ударами оказалась одна из ТЭЦ группы Нафтогаз.

Сейчас смотрят

Под ударом уже были газодобывающие объекты в Харьковской области, а до этого враг прицельно атаковал газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.

Глава правления Нафтогаза подчеркнул, что все эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям.

– Однако агрессоры все равно их обстреливают, совершая очередные акты терроризма с целью лишить Украину газа, тепла и света зимой, – отметил Сергей Корецкий.

Ночью 12 октября армия РФ в очередной раз атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.

Эксперт по вопросам энергоэффективности, исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк рассказал Фактам ICTV, что в результате российских ударов по объектам НАК Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях Украина может потерять не менее трети собственной добычи газа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.