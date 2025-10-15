Уночі проти 15 жовтня армія РФ атакувала одну з ТЕЦ групи Нафтогаз.

Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Що відомо про удар РФ по ТЕЦ Нафтогазу

За словами Корецького, протягом останнього тижня Росія тричі завдала масованих ударів по газовій інфраструктурі України. 15 жовтня під ворожими ударами опинилася одна з ТЕЦ групи Нафтогаз.

Під ударом уже були газовидобувні обʼєкти на Харківщині, а до цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині.

Очільник правління Нафтогазу наголосив, що всі ці об’єкти не мають жодного стосунку до військових цілей.

– Однак агресори все одно їх обстрілюють, здійснюючи чергові акти тероризму з метою позбавлення України газу, тепла та світла взимку, – зазначив Сергій Корецький.

Уночі 12 жовтня армія РФ вкотре атакувала об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України Донецької, Одеської та Чернігівської областей.

Експерт з питань енергоефективності, виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк розповів Фактам ICTV, що внаслідок російських ударів по об’єктах НАК Нафтогаз на Харківщині й Полтавщині Україна може втратити щонайменше третину власного газовидобутку.

