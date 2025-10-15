В Нежине Черниговской области вечером 15 октября прогремели взрывы.

Взрывы в Нежине на Черниговщине 15 октября 2025 года

Около 19 часов Нежин атаковали беспилотники.

Как сообщили корреспонденты Суспільного, есть попадания в здание, где находятся магазин и отделение Новой почты, а также в два жилых дома.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Как сообщил Нежинский городской голова Александр Кодола, российские войска наносят удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

— Просим сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари, — сообщил он.

Напомним, что 2 октября в результате российских обстрелов энергосистемы все объекты КП Нежинское управление водопроводно-канализационного хозяйства остались без электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 330-е сутки.

