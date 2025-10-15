Взрывы в Нежине 15 октября: есть попадания, под атакой дронов инфраструктура
В Нежине Черниговской области вечером 15 октября прогремели взрывы.
Взрывы в Нежине на Черниговщине 15 октября 2025 года
Около 19 часов Нежин атаковали беспилотники.
Как сообщили корреспонденты Суспільного, есть попадания в здание, где находятся магазин и отделение Новой почты, а также в два жилых дома.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
Как сообщил Нежинский городской голова Александр Кодола, российские войска наносят удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры.
— Просим сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари, — сообщил он.
Напомним, что 2 октября в результате российских обстрелов энергосистемы все объекты КП Нежинское управление водопроводно-канализационного хозяйства остались без электроснабжения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 330-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.