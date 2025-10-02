Город Нежин в Черниговской области полностью остался без электроснабжения, поэтому воду будут подавать по графику два раза в день. В то же время школы и другие учебные заведения переходят на дистанционный формат работы.

Об этом сообщили Нежинский городской совет и Нежинский водоканал.

График подачи воды в Нежине: как будет действовать

По информации Нежинского водоканала, вода будет обеспечиваться генераторами по следующему графику:

утреннее время — с 06:00 до 08:00;

вечернее время — с 18:00 до 21:00.

Как сообщается, в результате российских обстрелов энергосистемы все объекты КП Нежинское управление водопроводно-канализационного хозяйства остались без электроснабжения.

Жителей Нежина призывают сделать необходимые запасы воды. В Нежинском водоканале отмечают, что подачу воды возобновят после того, как вернется свет.

Мэр Нежина Александр Кодола заявил, что все объекты критической инфраструктуры, в частности водоканал и больницы, работают на альтернативных источниках питания. В городе начали работу восемь Пунктов несокрушимости.

По словам мэра Нежина, все учебные заведения переходят на дистанционное обучение с 6 октября.

По последней информации, введены усиленные отключения света в Черниговской области сверх установленного ранее графика после российских атак по энергообъектам.

