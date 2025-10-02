Нежин без света: школы переводят на дистанционное обучение, вода – по графику
Город Нежин в Черниговской области полностью остался без электроснабжения, поэтому воду будут подавать по графику два раза в день. В то же время школы и другие учебные заведения переходят на дистанционный формат работы.
Об этом сообщили Нежинский городской совет и Нежинский водоканал.
График подачи воды в Нежине: как будет действовать
По информации Нежинского водоканала, вода будет обеспечиваться генераторами по следующему графику:
- утреннее время — с 06:00 до 08:00;
- вечернее время — с 18:00 до 21:00.
Как сообщается, в результате российских обстрелов энергосистемы все объекты КП Нежинское управление водопроводно-канализационного хозяйства остались без электроснабжения.
Жителей Нежина призывают сделать необходимые запасы воды. В Нежинском водоканале отмечают, что подачу воды возобновят после того, как вернется свет.
Мэр Нежина Александр Кодола заявил, что все объекты критической инфраструктуры, в частности водоканал и больницы, работают на альтернативных источниках питания. В городе начали работу восемь Пунктов несокрушимости.
По словам мэра Нежина, все учебные заведения переходят на дистанционное обучение с 6 октября.
По последней информации, введены усиленные отключения света в Черниговской области сверх установленного ранее графика после российских атак по энергообъектам.