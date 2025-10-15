В Киеве и всех других областях Украины, кроме Донецкой и части Черниговской, введены экстренные отключения электроснабжения.

Об этом сообщают Минэнерго, ДТЭК, Николаевская ОВА и АО Сумыоблэнерго.

Отключения света по Украине

В Минэнерго отметили, что применены аварийные графики отключений из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины

Они действуют во всех регионах, кроме Донецкой и части Черниговской областей.

— Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру, — говорится в заявлении.

По информации Минэнерго, в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений. Сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как уточнили в ДТЭК, по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях применены экстренные отключения.

В Николаевской ОВА отметили, что по команде из Киева с 18:00 вводятся две очереди по графику аварийных отключений электроэнергии в области.

В частности, в Николаевской области будут отключены:

город Николаев — частично микрорайон Лески;

потребители части Вознесенского участка;

потребители части Доманевского участка;

потребители части Врадиевского участка;

потребители части Березанского участка.

По указанию НЭК Укрэнерго, на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Сейчас они действуют для 1 и 2 очередей потребителей, сообщает АО Сумыоблэнерго.

Там обращают внимание, что экстренные отключения света действуют до отмены командой НЭК Укрэнерго.

