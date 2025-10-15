Экстренные отключения света введены в Киеве и почти всех областях Украины
В Киеве и всех других областях Украины, кроме Донецкой и части Черниговской, введены экстренные отключения электроснабжения.
Об этом сообщают Минэнерго, ДТЭК, Николаевская ОВА и АО Сумыоблэнерго.
Отключения света по Украине
В Минэнерго отметили, что применены аварийные графики отключений из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины
Они действуют во всех регионах, кроме Донецкой и части Черниговской областей.
— Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру, — говорится в заявлении.
По информации Минэнерго, в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений. Сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Как уточнили в ДТЭК, по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях применены экстренные отключения.
В Николаевской ОВА отметили, что по команде из Киева с 18:00 вводятся две очереди по графику аварийных отключений электроэнергии в области.
В частности, в Николаевской области будут отключены:
- город Николаев — частично микрорайон Лески;
- потребители части Вознесенского участка;
- потребители части Доманевского участка;
- потребители части Врадиевского участка;
- потребители части Березанского участка.
По указанию НЭК Укрэнерго, на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Сейчас они действуют для 1 и 2 очередей потребителей, сообщает АО Сумыоблэнерго.
Там обращают внимание, что экстренные отключения света действуют до отмены командой НЭК Укрэнерго.