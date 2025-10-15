Вибухи у Ніжині: дрони влучили у багатоповерхівку та термінал Нової пошти, є постраждалі
Вибухи у Ніжині Чернігівської області пролунали ввечері 15 жовтня.
Вибухи у Ніжині сьогодні, 15 жовтня: наслідки
Вибухи у Ніжині лунали під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, дрони влучили у термінал Нової пошти, двічі – у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру.
За попередніми даними, двоє людей поранено. Інформація уточнюється.
Як проінформував Ніжинський міський голова Олександр Кодола, російські війська завдають ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.
– Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі, — повідомив він.
На місцях подій працюють усі екстрені служби. Загроза зберігається.
Нагадаємо, що 2 жовтня внаслідок російських обстрілів на енергосистему всі об’єкти КП Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства залишилися без електропостачання.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 330-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: В’ячеслав Чаус