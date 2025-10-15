Вибухи у Ніжині Чернігівської області пролунали ввечері 15 жовтня.

Вибухи у Ніжині сьогодні, 15 жовтня: наслідки

Вибухи у Ніжині лунали під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, дрони влучили у термінал Нової пошти, двічі – у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру.

За попередніми даними, двоє людей поранено. Інформація уточнюється.

Як проінформував Ніжинський міський голова Олександр Кодола, російські війська завдають ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

– Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі, — повідомив він.

На місцях подій працюють усі екстрені служби. Загроза зберігається.

Нагадаємо, що 2 жовтня внаслідок російських обстрілів на енергосистему всі об’єкти КП Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства залишилися без електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 330-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: В’ячеслав Чаус

