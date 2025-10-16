Вибухи у Кривому Розі пролунали у ніч на п’ятницю, 17 жовтня. Місто перебуває під атакою ворожих дронів, працює ППО.

Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі 17 жовтня: що відомо

Понад десять вибухів пролунали у Кривому Розі уночі під час повітряної тривоги. Олександр Вілкул заявив про масовану атаку Шахедів.

– Вже понад десять вибухів та понад десять Шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких, – написав він у Telegram.

Через кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що продовжують фіксувати у Дніпропетровській області ударні безпілотники противника.

Дрони рухаються на північ від Кривого Рогу.

Нагадаємо, 10 жовтня у Кривому розі пролунали вибухи. Росіяни атакували місто крилатими ракетами.

Одна з ракет влучила у будівлю приватного підприємства. На місці удару виникла пожежа. Постраждали троє людей – чоловіки 36, 45, і 53 років.

Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 332-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

