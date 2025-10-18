В Харьковской области российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой город Лозовая, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на город Лозовая 18 октября — какие последствия

По информации Харьковской ОВА, враг атаковал город Лозовая управляемой авиационной бомбой 18 октября примерно в 17:00.

Как сообщается, в результате обстрела КАБ загорелся частный дом площадью 80 кв. м и повреждены еще 11 частных домов.

После удара бомбой в Лозовой пострадали шесть человек: 47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины, а также 39-летний мужчина.

В частности, 47-летняя и 77-летняя женщины получили взрывные травмы, поэтому были госпитализированы. Еще четверо пострадавших получили высококвалифицированную помощь медиков на месте.

Как отметили в Харьковской ОВА, на месте вражеского удара в Лозовой работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и медицинские работники.

Фото: Харьковская ОВА

