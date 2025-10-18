У Харківській області російські війська атакували керованою авіаційною бомбою місто Лозова, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на місто Лозова 18 жовтня – які наслідки

За інформацію Харківської ОВА, ворог атакував місто Лозова керованою авіаційною бомбою 18 жовтня приблизно о 17:00.

Як повідомляється, внаслідок обстрілу КАБ спалахнув приватний будинок на площі 80 кв. м та пошкоджено ще 11 приватних осель.

Після удару бомбою в Лозовій постраждали шестеро людей: 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки, а також 39-річний чоловік.

Зокрема, 47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми, тому були шпиталізовані. Ще четверо постраждалих отримали висококваліфіковану допомогу медиків на місці.

Як зазначили у Харківській ОВА, на місці ворожого удару в Лозовій працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та медичні працівники.

Фото: Харківська ОВА

