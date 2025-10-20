В Днепропетровской области российские войска массированно атаковали Павлоградский район ракетами и беспилотниками, в результате чего известно по меньшей мере о 16 пострадавших.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Атака на Павлоградский район 20 октября

По его информации, в результате обстрелов в Павлограде пострадали 16 человек, из которых 15 лиц госпитализированы.

Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

После российской атаки в Павлограде поврежден инфраструктурный объект и вспыхнул пожар.

В то же время армия РФ направила беспилотники на Вербковскую общину, где также произошло возгорание.

Кроме этого, российские войска били артиллерией и FPV-дронами по Никопольскому району.

Оккупанты попали по самому Никополю, Покровской и Мировской общинам, сообщил представитель Днепропетровской ОВА.

После ударов там повреждены агрофирма, многоэтажка, два частных дома и две хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередач.

Фото: Владислав Гайваненко

