В Павлограде 16 пострадавших после массированного обстрела РФ
В Днепропетровской области российские войска массированно атаковали Павлоградский район ракетами и беспилотниками, в результате чего известно по меньшей мере о 16 пострадавших.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Атака на Павлоградский район 20 октября
По его информации, в результате обстрелов в Павлограде пострадали 16 человек, из которых 15 лиц госпитализированы.
Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
После российской атаки в Павлограде поврежден инфраструктурный объект и вспыхнул пожар.
В то же время армия РФ направила беспилотники на Вербковскую общину, где также произошло возгорание.
Кроме этого, российские войска били артиллерией и FPV-дронами по Никопольскому району.
Оккупанты попали по самому Никополю, Покровской и Мировской общинам, сообщил представитель Днепропетровской ОВА.
После ударов там повреждены агрофирма, многоэтажка, два частных дома и две хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередач.
Фото: Владислав Гайваненко