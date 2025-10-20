У Дніпропетровській області російські війська масовано атакували Павлоградський район ракетами та безпілотниками, внаслідок чого відомо щонайменше про 16 постраждалих.

Про це повідомив виконувач обов’язків глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Атака на Павлоградський район 20 жовтня

За його інформацію, внаслідок обстрілів у Павлограді постраждали 16 людей, з яких 15 осіб госпіталізовані.

Четверо людей перебувають у важкому стані, інші – у стані середньої тяжкості.

Після російської атаки у Павлограді пошкоджено інфраструктурний об’єкт та спалахнула пожежа.

Водночас армія РФ спрямувала безпілотники на Вербківську громаду, де також відбулося загоряння.

Крім цього, російські війська били артилерією та FPV-дронами по Нікопольському району.

Окупанти влучили по самому Нікополю, Покровській та Мирівській громадах, повідомив представник Дніпропетровської ОВА.

Після ударів там понівечені агрофірма, багатоповерхівка, два приватні будинки та дві господарські споруди, газогін та лінії електропередач.

