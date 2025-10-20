У ніч на 20 жовтня (починаючи з 19:00 19 жовтня) російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по території України.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну 20 жовтня

Противник застосував три балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23 із тимчасово окупованого Криму та 60 ударних БпЛА різних типів – Shahed, Гербера та інші.

Напрямки запусків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і Чауда (ТОТ Крим). Приблизно 40 із задіяних дронів були Шахедами.

Для відбиття атаки були задіяні авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, систем безпілотних апаратів та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 09:00 силами протиповітряної оборони знищено або придушено 38 ворожих безпілотників типів Shahed, Гербера та інших. Ураження зафіксовані на Півночі, Півдні та Сході України.

Підтверджено влучання трьох балістичних ракет та двадцяти ударних дронів у 12 населених пунктах.

Атака продовжується, у повітряному просторі досі перебувають ворожі безпілотники.

Повітряні сили закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

