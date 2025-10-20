Поздно вечером 19 октября россияне нанесли удар по энергообъекту в Нежинском районе Черниговской области.

Об этом сообщает Черниговоблэнерго.

Атака на Нежин 20 октября: отключение света

— Враг не прекращает масштабную атаку на энергосистему нашей области. Есть еще одно попадание в энергообъект в Нежинском районе, — говорится в сообщении АО Черниговоблэнерго.

По состоянию на 01:33, по меньшей мере 2700 потребителей остались без электричества.

Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения в результате вражеского удара — масштабные.

— Делаем все, чтобы запитать своих абонентов как можно быстрее, хоть это и не просто, — подчеркнули в Черниговоблэнерго.

Атака на энергообъект в Корюковке

Руководитель Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко сообщил, что враг с помощью дронов атаковал энергообъект в Корюковке.

— На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий. Завтра, в случае необходимости, все коммунальные службы будут работать с использованием резервного питания, — написал Павел Мирошниченко в Telegram-канале в 20:11 19 октября.

Напомним, что 19 октября после российской атаки на энергетический объект на территории Корюковского района без электроснабжения осталось почти 55 тыс. абонентов.

