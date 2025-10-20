Пізно ввечері 19 жовтня росіяни вдарили по енергооб’єкту у Ніжинському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє Чернігівобленерго.

Атака на Ніжин 20 жовтня: вимкнення світла

– Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо іще одне влучання в енергооб’єкт у Ніжинському районі, – йдеться у повідомленні АТ Чернігівобленерго.

Станом на 01:33, щонайменше 2700 споживачів залишилися без електрики.

Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження в результаті ворожого удару – масштабні.

– Робимо усе, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто, – наголосили у Чернігівобленерго.

Атака на енергооб’єкт у Корюківці

Керівник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко повідомив, що ворог дронами атакував енергооб’єкт у Корюківці.

— На місці працюють екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків. Завтра, у разі потреби, всі комунальні служби працюватимуть з використанням резервного живлення, — написав Павло Мірошниченко у Telegram-каналі о 20:11 19 жовтня.

Нагадаємо, що 19 жовтня після російської атаки на енергетичний об’єкт на території Корюківського району без електропостачання залишилося майже 55 тис. абонентів.

