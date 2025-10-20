Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении двум сотрудникам полиции, подозреваемым в превышении служебных полномочий во время инцидента возле Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и ДБР.

Избиение мужчины возле Голосеевского ТЦК

Следствием установлено, что 17 октября 2025 года двое полицейских нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не сопротивлялся, по меньшей мере, 10–15 ударов по голове и телу, в результате чего получил телесные повреждения.

Правоохранители на микроавтобусе доставили военнообязанного мужчину в здание РТЦК, после чего нанесли ему многочисленные удары руками и ногами.

Их степень тяжести определит судебно-медицинская экспертиза.

Действия полицейских квалифицированы по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленные действия, явно выходящие за пределы предоставленных прав или полномочий и сопровождающиеся насилием или унижением достоинства потерпевшего, без признаков пыток).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с возможностью запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, правоохранители расследуют избиение мужчины работниками ТЦК в Харькове.

