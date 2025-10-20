Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру двом співробітникам поліції, яких підозрюють у перевищенні службових повноважень під час інциденту біля Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора та ДБР.

Побиття чоловіка біля Голосіївського ТЦК

Слідством встановлено, що 17 жовтня 2025 року двоє поліцейських завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив опору, щонайменше 10–15 ударів по голові та тілу, унаслідок чого він отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі РТЦК, після чого нанесли йому численні удари руками та ногами.

Їхній ступінь тяжкості визначить судово-медична експертиза.

Дії поліцейських кваліфіковано за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, тобто умисні дії, що явно виходять за межі наданих прав чи повноважень і супроводжуються насильством або приниженням гідності потерпілого, без ознак катування).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із можливістю заборони обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю до трьох років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують побиття чоловіка працівниками ТЦК у Харкові.

