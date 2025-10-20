Подтверждена версия самоубийства 32-летнего блогера Константина Ганича (Кости Кудо) в салоне его автомобиля Lamborghini в Оболонском районе утром 11 октября.

Об этом сообщает Полиция Киева после анализа записей с камер видеонаблюдения.

Константин Ганич — причина самоубийства

Как отмечается, полицейские продолжают расследование по делу гибели предпринимателя, тело которого с огнестрельным ранением в голову нашли в Киеве.

Полиция сообщила, что в ходе следственных действий и анализа записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что Константин Ганич совершил самоубийство.

Как стало известно, накануне блогер сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение.

В частности, ночью накануне Константин Ганич припарковался возле одного из многоэтажных домов, после чего совершил выстрел в голову из зарегистрированного оружия.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой Самоубийство. Сейчас продолжается досудебное расследование.

О смерти 32-летнего криптоблогера Константина Ганича стало известно утром в субботу, 11 октября. Его тело обнаружили в салоне автомобиля с огнестрельным ранением в голову.

